En una semana se acumulan 328 casos nuevos y 25 decesos; la pandemia aún no termina: SSO

-Este día se registran 59 casos nuevos y tres defunciones.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 08 de diciembre de 2021.- Del 01 de diciembre al corte de este día, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han registrado un acumulado de 328 casos nuevos y 25 decesos a causa del virus SARS-CoV-2, por lo que se exhorta a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos frecuente con agua y jabón porque la pandemia aún no termina.

Y es que, en el informe diario de la evolución de la pandemia en la entidad, hay 198 casos activos en 57 municipios y tres hospitales se encuentran al 100% de su capacidad, además se han registrado 59 casos nuevos y tres lamentables decesos, que hacen un acumulado de 83 mil 518 casos confirmados y cinco mil 619 lamentables defunciones.

En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza en las últimas 24 horas, 24 casos nuevos y dos defunciones, para un total acumulado de 50 mil 686 casos confirmados y dos mil 495 decesos; Istmo nueve casos nuevos y una defunción, acumulados 11 mil 812 casos y mil 203 muertes; Tuxtepec 25 casos nuevos y cero decesos, acumulados cinco mil 718 y 556 defunciones.

Mientras que la Costa no registra ningún caso nuevo ni defunciones, acumulados cinco mil 872 casos confirmados y 471 muertes; la Mixteca se mantiene con seis mil 473 casos confirmados y 574 decesos; Sierra un solo caso nuevo y cero defunciones, acumulado dos mil 957 y 320 decesos.

Los 59 casos nuevos, se distribuyen en 15 municipios siendo los más afectados, San Juan Bautista Tuxtepec con 25, Oaxaca de Juárez nueve, San Juan Guichicovi, San Pedro Huamelula, Santa Cruz Amilpas y Santa Cruz Xoxocotlán tres cada uno, Cuilápam de Guerrero, Ocotlán de Morelos, Salina Cruz y San Bartolo Coyotepec dos cada uno, el resto un solo caso.

De las cinco mil 619 defunciones, por sexo tres mil 585 son hombres y dos mil 034 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 621, de 50 a 59 con mil 189 y de 60 a 64 con 769, las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial con 39.2%, diabetes 36.5%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal 6.4%.

Este miércoles ingresaron cuatro nuevos pacientes de un total de 94 que se encuentran recibiendo atención médica, y hay una disponibilidad de 329 camas de un total de 423 destinadas para la atención de la emergencia sanitaria.

La ocupación global hospitalaria es de 22.2% en todo el Sector Salud, siendo la Jurisdicción Sanitaria de la Mixteca la que registra el 42.9%, seguido de Tuxtepec con 26.5%, Valles Centrales 24.8%, Costa 14,5%, Istmo 14.3% y Sierra 0%.

La institución precisa que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, entre ellos los hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1. Ante cualquier emergencia marcar al 911.

