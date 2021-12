Deja administración saliente de Tuxtepec, pendiente la rehabilitación de dos mercados

-Al gobierno de salida “no le dio tiempo” de concluir estos proyectos, además de aterrizar la instalación de oficinas para trámites de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al gobierno municipal de Tuxtepec, encabezado por Noé Ramírez Chávez, no le dio tiempo de concluir al menos tres proyectos en el área de Comercio a pesar de contar con su aprobación, pero sin dinero.

El Regidor de Comercio de Tuxtepec , Alberto Reyes Conti, dijo que la próxima administración municipal podrá analizar estos proyectos, a los cuales les faltaron recursos para llevarlos a cabo.

Entre los que destacó son la rehabilitación de los mercados “Ricardo Flores Magón” y el “Mercado Avante”, de los que sólo se cuenta con el proyecto escrito, sin precisar en qué etapa, y para los cuales no hubo presupuesto.

Otra de las metas que no se lograron fue la apertura de oficinas que ayuden con trámites de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Dijo que este proyecto se quedó pendiente sólo porque no se acondicionó el espacio y el cual esperan, que también lo termine la administración que encabezará Irineo Molina Espinoza.

