Celebra diputa Mariana Benítez, despido de director de CEVI por violencia contra las mujeres

-La Diputada priísta dijo que seguramente faltan otros funcionarios por ser denunciados por acoso.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La Presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura Local Mariana Benítez Tiburcio, celebró la decisión del Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, de haber cesado a David Índico Cruz López de la Dirección General de la Comisión de Vivienda del Estado de Oaxaca (CEVI).

En entrevista colectiva la legisladora priísta comentó que seguramente en las oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal hay más personas que lamentablemente acosan o violentan a las mujeres que laboran con ellos, asimismo indicó que desde que entró al Congreso Local, ha recibido a varias regidoras que afirman ser víctimas de acoso y violencia de género.

Señaló que ya existen leyes y sanciones para quienes cometen este tipo de delitos, lo que se requiere dijo Mariana Benítez, es perfeccionar los procesos, algo en lo que se trabajará en esta legislatura, agregó que se requiere de voluntad de parte de las víctimas de denunciar pública y penalmente estos hechos para que no queden impunes.

Una petición que hizo fue que los jueces deben sancionar estos delitos, ya que no es posible que no haya sentencias suficientes, las Fiscalías también deben hacer su trabajo, se investigue, con esto las mujeres tendrán mayor confianza de denunciar a sus acosadores o violentadores, ya que lamentablemente no lo hacen porque estos delitos suelen no ser sancionados.

