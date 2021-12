Suman más de 110 casos de dengue confirmados en la Cuenca

-La mayoría están en Tuxtepec, que es considerado el municipio con alto riesgo de transmisión.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades rasnmitidas por vector, hasta la semana 48 se contabilizan 117 casos de dengue confirmados, con signos de alarma y no grave.

De estos 117 casos, 49 son de Dengue no grave y 68 son de dengue con signos de alarma y dengue grave; además de que se han reportado 442 como casos probables y lo que pone a la región de la cuenca del Papaloapan en segundo lugar, siendo los Valles Centrales la que ocupa el primer lugar.

La mayoría de estos casos confirmados se encuentran en Tuxtepec en donde hay 55 casos con signos de alarma 2 etiquetados como dengue grave y 41 como dengue no grave, y en municipios como Cosolapa, Loma Bonita, Chiltepec se reportan 3 casos en cada uno, y solo un caso reportado en Valle Nacional; sin embargo, por reportarse casos activos en las últimas 4 semanas Tuxtepec es considerado el municipio con alto riesgo.

En este reporte, se da a conocer que los casos se dan más en las personas de los 25 a los 44 años, que es el sector más activo laboralmente, además de que los hombres son más afectados por esta enfermedad transmitida por vector.

