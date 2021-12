Sin los votos de los Diputados del PRI, Congreso aprueba elección extraordinaria en distrito de Acatlán

-El dictamen se aprobó con 28 votos a favor, por lo que el IEEPCO tendrá que convocar a elección para elegir a Diputado del distrito 01



Mario Romero/Jorge Acevedo



San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Con 28 votos a favor y son los votos de los Diputados y Diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Congreso del Estado de Oaxaca determinó aprobar que se convoque a una elección extraordinaria para elegir al representante del distrito 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, espacio que está acéfalo debido a que el legislador electo se encuentra recluido en un penal del estado de Michoacán.



Cabe recordar que G.D.S. fue detenido el pasado 4 de noviembre en el municipio veracruzano de Fortín de las Flores, posteriormente fue trasladado a un penal en el estado de Michoacán, desde su reclusión, el detenido solicitó que se le diera la oportunidad de rendir protesta a distancia, no obstante esta petición no fue aceptada por los legisladores y legisladoras, motivo por el cual se aprobó la realización de una elección extraordinaria.



El decreto aprobado dice lo siguiente: “La Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con fundamento en los artículos 47 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y 8, párrafo segundo del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara vacante el puesto de Diputado propietario y suplente por el Distrito I, con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa.



En consecuencia, con fundamento en el artículo 28, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se autoriza al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que convoque a la elección extraordinaria en el Distrito I, con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa”.

