Se confirman 19 casos nuevos de covid en Tuxtepec

-Del 1 de diciembre a la fecha, se rpeortan23 casos nuevos.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el corte de los casos de covid-19 emitido este martes por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se reportaron para el municipio de Tuxtepec 19 casos nuevos, sumando 4, 276 desde el inicio de la pandemia a la fecha.

El 1 de diciembre, en el reporte se contabilizaron 2 casos nuevos, de ahí hasta el día 4 de diciembre eran 3 más, y este 7 de diciembre, la cifra sorprendió con 19 casos nuevos, sumando 23 casos nuevos en estos primeros días de diciembre.

Aunque la ocupación hospitalaria ha bajado ya que a principios del mes estaba en 38.2%, actualmente está en un 20.6% hasta este martes, así como 11 casos activos; sin embargo con estas cifras que reportaron los SSO es posible que los casos activos incrementen.

La dependencia de salud, ha mantenido el llamado a la población para que no baje la guardia y no relaje las medidas, ya que aunque parte de la población ya está vacunada, los menores de edad no les ha aplicado ninguna dosis.

