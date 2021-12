Por denuncias de acoso y hostigamiento sexual, corren a director de CEVI

-Trabajadoras dieron a conocer conversaciones de WhatsApp, en las que muestran las formas de hostigamiento del ex director

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 08 diciembre de 2021.- El gobernador Alejandro Murat pidió la renuncia de David Índico Cruz López, quien se desempeñaba como director de la Comisión de Vivienda del Estado de Oaxaca (CEVI), por presuntos actos de acoso y hostigamiento sexual a trabajadoras de la dependencia.

Las denuncias se hicieron públicas por el medio de comunicación Primera Línea, en donde la periodista María de los Ángeles Nivón dio voz a las mujeres agredidas por Cruz López, quien valiéndose de su puesto las acosaba.

Las trabajadoras dieron a conocer conversaciones de WhatsApp en las que muestran las formas de hostigamiento del ex director, quien además las chantajeaba con conservar su empleo.

El mandatario expresó que el compromiso del Gobierno de Oaxaca con las oaxaqueñas y su derecho a una vida libre de violencia es permanente, es por ello que exigió a las instancias correspondientes realicen las investigaciones necesarias.

El despido se concretó este miércoles y en lugar de Cruz López quedó como encargada de despacho a Yesenia Blas Zárate, directora de Programas de Vivienda y Atención a Desastres.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario