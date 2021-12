Parlamento oaxaqueño ejecutará acciones a favor del desarrollo e infraestructura del Estado

San Raymundo Jalpan, Oax. 8 de diciembre de 2021.- Con la finalidad de garantizar la buena aplicación de los recursos, el progreso y desarrollo en materia de infraestructura para las ocho regiones del Estado de Oaxaca, la 65 Legislatura aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso Local.

En la sesión ordinaria de este órgano legislativo, las y los diputados integrantes, acordaron trabajar de la mano de dependencias públicas, para supervisar que se apliquen los recursos de manera correcta y se ejecuten los programas necesarios para beneficiar a la entidad oaxaqueña.

“La infraestructura es uno de los rubros más importantes para el Estado, desde la comisión, vamos a contribuir con las dependencias públicas para generar acciones que aporten mejoras al desarrollo de Oaxaca”, enfatizó el diputado Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la comisión.

En el mismo tenor, las parlamentarias Juana Aguilar Espinoza, Leticia Collado Soto y los legisladores Leonardo Díaz Jiménez y Luis Eduardo Rojas Zavaleta, se sumaron al trabajo coordinado con dependencias, Gobiernos municipales y del Estado; coincidiendo en trazar una ruta de trabajo para el crecimiento, infraestructura y desarrollo de la entidad, además de vigilar la aplicación de los recursos y supervisar que las obras de desarrollo sean de calidad y en beneficio de la población.

Durante la reunión de trabajo se contó con la presencia de representantes de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), la Comisión Estatal del Agua y el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao), el área de Estudios de Impacto Ambiental, el Instituto de Patrimonio Cultural del Estado y Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

