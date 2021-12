Necesario que ciudadanía tenga conocimientos en primeros auxilios: Cruz Ámbar

-Lo principal es saber de atragantamiento, hemorragias y RSP



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca. – Debido a que en cualquier momento se puede presentar un accidente en casa, en la calle o en cualquier lugar, es indispensable que se tengan conocimientos de primeros auxilios para poder apoyarlos en lo que llegan los cuerpos de rescate.



El Encargado de capacitación de Cruz Ámbar en Tuxtepec Juan Daniel Fernández, dio a conocer que es importante que la ciudadanía tenga conocimientos básicos de primeros auxilios, pero sobre todo saber sobre atragantamiento, hemorragias, como dar una reanimación cardiopulmonar (RSP) además de cómo tratar las quemaduras.



Dijo que en caso de que ocurra un accidente, y una persona que sepa de primeros auxilios y apoye, ya no sería necesario llamar a una ambulancia, o bien si va caminando, y pasa un accidente y ayuda a salvar una vida, ya que los minutos son primordiales.



Aunque no hay una cultura de la capacitación en primeros auxilios, actualmente se ha visto el interés de los jóvenes en aprender, algunos lo hacen por saber un poco más y otros por hobbie, por lo que llamó a los ciudadanos a que se capaciten y conozcan ya que no saben en qué momento pueden necesitar de los primeros auxilios.



Próximamente, Cruz Ámbar abrirá una convocatoria para un curso de primeros auxilios, sin embargo, estarán informando las fechas y si estarían solicitando alguna cuota de recuperación.

