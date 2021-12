Mezcaleros y legisladores se unen para defender denominación de origen dado a Sinaloa

-Dijeron que emprenderán acciones legales ya que Oaxaca produce más del 90 por ciento del mezcal que se consume en el país

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Este miércoles diversas agrupaciones de mezcaleros del estado de Oaxaca, anunciaron junto a Diputadas y Diputados locales, que emprenderán por la vía legal que se retire la denominación de origen de mezcal que se le dio a 4 municipios del estado de Sinaloa.

Señalaron que esta acción representa que el mezcal que se produce en Oaxaca pierda costo, agregaron que no se puede estar dando este tipo de certificaciones, ya que el Estado de Oaxaca produce el 95 por ciento del mezcal que se consume en el país y que es reconocido a nivel internacional, ya que la elaboración de esta bebida se realiza de manera artesanal.



El representante legal de los mezcaleros Sergio Rangel refirió que se han interpuesto tres juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, con el objetivo de que se revoque la denominación de origen que se dio a 4 municipios de Sinaloa y de esta manera no produzcan mezcal.

Es importante recordar que hace unos años mezcaleros de Oaxaca lucharon para evitar que se extendiera la denominación de origen a los estados de Aguascalientes, Morelos y el Estado de México, entidades que no cuentan con una tradición o arraigo cultural en producción de mezcal.

