Garantizados derechos laborales y sindicales de trabajadores de la educación: IEEPO

-Se cumple con la prestación del regalo de fin de año, correspondiente al año 2021, para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de diciembre de 2021.- En Oaxaca, la educación y atención al magisterio han sido prioridad para el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa; muestra de ello y del trabajo coordinado con el Gobierno de México, se da puntual cumplimiento al pago de salarios, diferentes prestaciones y aguinaldo a trabajadoras y trabajadores de la educación.

Como parte de estos beneficios y derechos sindicales, se entregará el regalo de fin de año, correspondiente al año 2021, para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), resultado del acuerdo establecido entre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la dirigencia magisterial, en la relación de diálogo y trabajo conjunto que se ha fortalecido en la presente administración.

Este beneficio, que se otorga a quienes realizan funciones como auxiliares administrativos, secretarias, capturistas, intendentes, asistentes de servicio y oficiales de transporte, entre otros, forma parte de las gestiones de la Dirección General del Instituto, para favorecer a las y los trabajadores que han puesto su esfuerzo y dedicación en la labor educativa en la entidad.

Conforme a la normatividad vigente establecida entre el Gobierno del Estado, a través del IEEPO con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y apego a la legalidad y transparencia, el regalo de fin de año para el nivel PAEE, debe de ser entregado en especie, no puede ser un bono en efectivo, monetario ni por el monto del regalo.

Quienes tienen derecho al mismo, es el personal que cuenta con clave de catálogo PAAE, con más de seis meses de servicio. La entrega correspondiente se realizará con estricto apego a los protocolos sanitarios decretados para proteger la salud y vida de las personas que acudirán a realizar el procedimiento en los diferentes servicios educativos en cada región de la entidad.

Se encuentran exentos de esta prestación las claves de prefectura y el nivel de formadores de docentes, de acuerdo a la conciliación que se estableció ante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos Operativos (FONE).

