Exhorta Naricitas Húmedas evitar quemar pirotecnia, para no ocasionar daños en mascotas

-Durante este martes, reportaron alrededor de 10 mascotas extraviadas en Tuxtepec



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este martes, decenas de usuarios en redes sociales reportaron mascotas asustadas, desorientados y lamentablemente, algunas atropelladas a causa de la pirotecnia, por lo que la Presidenta de la Asociación Naricitas Húmedas Diana Griselda Rodríguez, exhortó a la población a no quemar pirotecnia para no provocar los daños en los animales.



Dijo que, por la quema de cohetes durante este martes por la noche por la festividad en honor a la Virgen de Juquila, tuvieron el reporte de 12 mascotas que se extraviaron, mismas que fueron reportadas en diversas páginas de facebook, así como dos más que fueron atropellados y un gato que sufrió quemaduras, por lo que pidió la comprensión de la población para que no quemen pirotecnia.



Y es que la quema de pirotecnia es constante durante este mes, y debido a que se espera que hay más quema de ésta próximamente, exhortó a los ciudadanos proteger a sus mascotas, y pidió no amarrarlos cuando haya quema de cohetes, porque se pueden ahorcar, no tenerlos en la azotea ya que podrían aventarse, y recomendó ponerles música, para evitar que se alteren.



Puntualizó que no solo hay consecuencias en los animales, también en personas que sufren al inhalar ese humo, así mismo afecta a pacientes con covid, niños discapacitados y otros más.



Así mismo aprovechó para hacer un llamado y no regalar perros durante navidad, ya que en ocasiones estas mascotas terminan abandonadas y en la calle.

FOTO: Ilustrativa

