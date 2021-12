Escritor indígena gana premio CASA 2021, por su aporte a la poesía y cultura chinanteca

-Originario de Usila, Tobías Lorenzo Manzanares se hará presente en el centro de arte San Agustín para recibir este reconocimiento por parte de la SECULTA.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El centro de arte San Agustín, fundación creada por el maestro pintor Francisco Toledo en la capital del Estado, otorgará reconocimiento al escritor indígena originario de San Felipe Usila Tobías Lorenzo Manzanares, por su aporte a la cultura chinanteca.

Aun sin definir una fecha, el escritor Chinanteco será acreedor a los premios CASA 2021 en los próximos días, mientras tanto se da a conocer la lista de los ganadores de los participantes en poesía, narrativa, canción, literatura para niños y textos, basados en la tradición oral organizado por la Secretaría de Culturas donde también escritores de la Sierra Juárez serán galardonados con este reconocimiento.

Cabe hacer mención que en este evento de creación literaria, participaron escritores indígenas de las 8 regiones de Oaxaca distribuidos por lenguas maternas como el zapoteca, chinanteco, Mixes, Énná y Turismo Savi lo cual también recibirán este importante reconocimiento por su aporte a la cultura en sus regiones.

Cabe destacar que Tobías Lorenzo Manzanares desde años atrás, ha sido promotor cultural de su municipio Usila y aseguró que ha seguido los pasos de su padre, el también profesor de educación indígena y escritor Arnulfo Lorenzo Isidro, ´por lo cual manifestó que ha seguido su legado desde que falleció en 1997, por lo que va dedicado a él este reconocimiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario