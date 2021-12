En el proceso interno de Morena los dados no están cargados, será la encuesta quien defina al candidato: Palmilla

-Asegura que Oaxaca tiene la oportunidad de que llegue la Cuarta Transformación, con un Gobernante emanado de ese partido y será el pueblo quien lo elija.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El coordinador territorial de Morena en Tuxtepec José Manuel Castillo Gonzales, señaló que el procedimiento interno que lleva su partido para la designación del candidato a las próximas elecciones a través de la encuesta, no define aún quien podría representarlos.

Así mismo aseguró que pese a los rumores de un posible dedazo del presidente de la República, para decidir al abanderado de Oaxaca, comentó el popular “Palmilla” que hasta el momento los dados no están cargados hacia ninguno de los aspirantes y que esto, lo definirán las encuestas.

Aseveró que Oaxaca, no ha tenido la oportunidad de ser Gobernado por alguien de Morena, por lo que indicó que está es una gran oportunidad para que a la entidad pueda llegar la cuarta transformación de la mano del candidato o candidata, que elija la militancia de Morena.

Por otro lado, agregó que en este nuevo año también inicia una nueva historia donde por primera vez gobernará un presidenta emanada de ese partido, que tiene la convicción de respetar a sus autoridades auxiliares y trabajar de la mano por el el beneficio de las colonias y comunidades.

