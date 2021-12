Celebran en agencia San Juan Chapultepec a la Virgen de Juquila

-Cientos de devotos se dieron cita en la explanada de la iglesia para cantarle las mañanitas

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Cientos de fieles católicos se dieron cita la mañana de este miércoles en la explanada de la iglesia de la Virgen de Juquila, que se ubica en la agencia de San Juan Chapultepec, para cantarle las mañanitas, ya que el 8 de diciembre se celebra a la Virgen de Juquila.

Los feligreses empezaron a llegar alrededor de las seis de la mañana, es importante mencionar que este lugar es el segundo santuario de culto a la Virgen de Juquila, tan solo detrás del santuario que se ubica en el municipio de Santa Catarina Juquila y que es el tercer santuario religioso del país.

Los festejos a la Virgen de Juquila fueron suspendidos en el 2020 debido a la pandemia por Covid, para este año se decidió retomar estas actividades, debido a que el Estado de Oaxaca se encuentra en semáforo verde desde hace varias semanas, además las autoridades eclesiásticas aplicaron las medidas de prevención sanitarias, para disminuir el riesgo de contagio.

La Arquidiócesis de Antequera determinó que las misas se hicieran en el atrio y no al interior de la iglesia, ya que una de las medidas sanitarias, es que este tipo de actividades se realicen en un espacio abierto, respetando la sana distancia, asimismo el párroco sale de manera frecuente a bendecir a los feligreses que llevan imágenes y flores de la Virgen

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario