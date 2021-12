Afirma PT que no romperá coalición si Benjamín Robles no es candidato como en el 2016

-La Diputada Federal Maribel Martínez Ruiz, dijo que el objetivo del PT es la de consolidar la Cuarta Transformación en el Estado de Oaxaca



Mario Romero/Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Lo que necesita Oaxaca es unidad, por ello el Partido del Trabajo (PT) anunció que no romperán la coalición en caso de que Benjamín Robles Montoya no resulte ganador de la encuesta, con la que se definirá al candidato o candidata de Morena al Gobierno del Estado.



Es importante mencionar que en el proceso electoral del 2016, fue Robles Montoya el que rompió la coalición que en su momento conformaron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), lo cual permitió que Alejandro Murat Hinojosa ganara la contienda electoral.



En su intervención la Diputada Federal y esposa de Benjamín Robles, Maribel Martínez Ruiz, dijo que el objetivo del PT es la de consolidar la Cuarta Transformación en el Estado de Oaxaca, además señaló que respetarán el resultado de la encuesta en la que se definirá al abanderado de la coalición que buscan conformar MORENA, el PT y el PVEM.

Y es que el martes por la noche las dirigencias de estos institutos políticos, dieron a conocer a las seis personas que serán sometidas a la encuesta, siendo Susana Harp Iturribarria, Irma Juan Carlos, Salomón Jara Cruz, Armando Contreras Castillo, Benjamín Robles Montoya y Raúl Bolaños Cacho Cué.

La encuesta se realizará en los próximos días y para el mes de marzo se nombrará de manera oficial a quien será el candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca.

