Suspendidas actividades en Ciudad Administrativa por toma de CODECI AR

-Exigen al Gobierno de Oaxaca cumplimiento a sus demandas, instalaron un campamento en el acceso principal.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo el Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (CODECI AR), mantiene tomado el complejo de Ciudad Administrativa, esto como medida de presión para que el Gobierno del Estado cumpla con las demandas de la organización, mismas que afirman llevan varios meses sin ser atendidas.

La organización instaló un campamento n en el acceso principal de oficinas del Gobierno del Estado, debido a esta situación las actividades programadas para este martes fueron suspendidas, ya que se avisó al personal que no asistiera a laborar, y es que el lunes CODECI AR se manifestó bloqueando los accesos al complejo y no permitía la salida del personal y de quienes fueron a realizar algún trámite.

Algunos trabajadores dijeron estar preocupados por la situación, sobre todo porque durante la manifestación del lunes, algunos integrantes de la organización se comportaron de manera violenta, llegando incluso a lanzarles piedras para que no se acercaran a la reja, algunos de ellos dijeron los trabajadores, iban armados por palos y tubos, por esta razón es que se suspendieron las actividades en Ciudad Administrativa.

Es importante mencionar que durante la toma del complejo del lunes, los trabajadores estuvieron retenidos alrededor de 12 horas, hasta que se les permitió salir después de las 5 de la tarde.

