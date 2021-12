Sindicatos del ayuntamiento de Oaxaca, anuncian movilizaciones para la próxima semana

-Denuncian que el gobierno de Oswaldo García Jarquín adeuda 18 millones de pesos al fondo de pensiones y jubilaciones.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, amagan con movilizarse la próxima semana, debido a que el gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín adeuda alrededor de 18 millones de pesos al fondo de pensiones y jubilaciones, estas acciones dijeron, son para ejercer presión y se liquide ese adeudo.

En conferencia de prensa frente al palacio municipal, acusaron al edil capitalino y a los funcionarios del ayuntamiento de no tener intensiones de pagar el adeudo, así como la falta de atención para solucionar este problema, además dijeron que ese recurso ya se les descontó a los trabajadores, por lo que no se explican el porqué no se ha aplicado ese recurso al pago de pensiones y jubilaciones.

Marcelino Coache del Sindicato Independiente, refirió que el pasado 30 de septiembre se hizo el compromiso de pagar el aguinaldo correspondiente al año 2021, así como un incremento del 2020, tampoco se ha cubierto, por lo que anunció que en caso de que no se realice el pago, llevarán a cabo las movilizaciones, entre las que podrían estar bloqueos en algunos puntos de la ciudad de Oaxaca.

Es importante mencionar que el gobierno de Oswaldo García Jarquín ha tenido varios problemas en las últimas semanas, como la falta de pago del combustible para las unidades recolectoras, lo cual ha generado que el zócalo, el centro histórico, colonias y agencias de la capital hayan estado repletas de basura, debido a esta situación, los trabajadores esperan que el pago se realice antes de que García Jarquín deje la presidencia municipal.

