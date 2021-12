Se mantendrá precio del pan en Tuxtepec hasta fin de año: Panaderos

–Sin embargo, para inicios de año no descartan un alza ante el incremento de diferentes insumos, desde la materia primas, hasta el gas. Aunque solo será por cierre de fin de año, esté incrementará sus costos debido al incremento de salarios y alza de insumos para su elaboración.



Tuxtepec, Oaxaca. – Pese a que los principales insumos han subido para la elaboración del pan, el sector panadero en Tuxtepec resiste para no aumentar los costos de su producto en la recta final del año.

Este sector comercial está consciente que las familias tuxtepecanas se han visto afectadas en su economía y el pan es uno de los alimentos básicos.

Sin embargo, ya se prevé un ajuste en el precio del producto ante las diversas alzas en el gas LP, la harina, mantequilla y huevos, indicó María del Socorro Estrada, encargada de una tradicional panadería en el centro de Tuxtepec.

Otro indicativo para nuevos precios es por el incremento del salario minino, ya que como empresa formal tienen que subir el sueldo a sus empleados y al hacerlo también aumentan las deducciones de impuestos e incrementos en el seguro social, lo que hace una cadena interrumpida de aumentos de costos.

Como actividades adicionales que las panaderías han realizado desde hace varios años para obtener ingresos es ofrecer el servicio de horneado de cenas navideñas, como el pavo, la pierna o el lomo, lo cual esperan que este año sea de alta demanda.

