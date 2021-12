Se espera derrama de alrededor de 50 mdp, por pago de aguinaldos en la Cuenca

-Esto tan solo de los sindicatos adheridos a la CTM, que son los más grandes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En próximos días se verá aún más la derrama económica en el municipio de Tuxtepec, esto con el pago de los aguinaldos a los sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), calculando un recurso de alrededor de 50 millones de pesos.

El Dirigente de la CTM en la Cuenca Andrés Santiago Parada, dijo que se espera recurso de los sindicatos como el de la cervecera, el del 12 de julio y el Democrático, así como el de Bimbo, el de los azucareros, papelera y otros más, aunado a que en los pequeños comercios también hay aguinaldo para los trabajadores.

Señaló que tan solo en el aguinaldo de los trabajadores de la Compañía Cervecera del Trópico, se espera una derrama de los 20 a 30 millones de pesos por la diferencia de salarios entre el personal, por lo que sumando el recurso de los otros sindicatos, será una buen monto el que se distribuya en próximos días.

Con esta derrama de aproximadamente 50 millones de pesos, reactivará la economía de Tuxtepec y de toda la zona, y se beneficiará a todo el comercio tanto formal como informal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario