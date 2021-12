Resurge “espíritu navideño” este 2021 en Tuxtepec

-Pese a las dificultades económicas, las familias hacen un esfuerzo por tener un momento de alegría luego de casi dos años de pandemia y un 2020 desafortunado por decenas de muertes por Covid

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– Luces navideñas, villancicos, adornos de todo tipo, en casas y comercios dan la pauta para indicar que en Tuxtepec resurgió el espíritu navideño este año, luego que durante la navidad pasada aún se sentía un ambiente de luto por la pérdida de decenas de tuxtepecanos por el covid-19.

Este año, el panorama es mejor, aunque la pandemia no acaba, y las familias haces su esfuerzo por cumplir con la tradición de colocar y adornar el pino, e instalar luces y adornos. Lo mismo hacen los establecimientos comerciales.

En las calles del centro de la ciudad se distingue el alboroto por las compras y eso ya lo perciben en algunas tiendas. Karen Mendoza López, vendedora en una popular tienda de múltiples artículos, señaló que la afluencia de clientes ha aumentado en las últimas semanas con el fin de propósito de comprar artículos de la temporada.

La afluencia e interés de la población la mide tan sólo en la compra del tradicional pino navideño sintético, que desde que se pusieron en venta a principios de noviembre han vendido unos 300, lo cual sí representa un aumento en comparación al año anterior.

Pero, como los gustos para adornar se rompen en género y de acuerdo al tamaño de la cartera del cliente, las opciones son mayores si se considera la compra de los pinos naturales.

Victoria es vendedora en un vivero donde estos pinos son el principal artículo de demanda en esta temporada. Y aunque la competencia en este ámbito también es basta, la vendedora recomienda a los tuxtepecanos revisar la calidad del producto y su precio para no afectar sus bolsillos.

Hoy la disminución de casos en comparación a otros meses ha permitido libertades para la movilidad.

El objetivo colectivo de este año es volver a celebrar la vida, el recuentro con amigos y familiares, sin olvidar a quienes por esta pandemia partieron.

El objetivo es continuar pese a esta pandemia que no termina, mientras que las autoridades sanitarias mantienen el exhorto de no bajar la guardia.

