Reporta PC al menos 8 niños con quemaduras por pirotecnia en Tuxtepec

-Los daños se han registrado en menos de un mes, por lo que PC exhortó a los padres de familia a no comprar estos artefactos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- la venta desmedida, así como la quema de pirotecnia sin seguridad necesaria sobre todo en los menores de edad, ha provocado que al menos ocho niños del municipio de Tuxtepec resulten con quemaduras de primer grado y requieran de atención médica, esto del mes de noviembre a la fecha.

El Jefe de la Unidad de Protección Giovanni Aquino Colón, dijo que tienen el reporte de unos 8 casos en donde los menores han resultados con lesiones y que requieren atención médica por las quemaduras de primer grado que presentan, por eso, exhortó a los padres de familia a no comprarle estos artefactos a sus hijos, para que no sufran algún tipo de accidente.

Y es que a pesar del exhorto a los comerciantes informales como formales para evitar la venta de pirotecnia, dijo que lo siguen haciendo, y esta venta se sigue dando, ya que depende de los ciudadanos comprarlos o no, y sobre todo de los padres de familia que al final son los que comprar la pirotecnia a sus hijos.

Señaló que ya han entregado como 40 oficios en donde le piden a los vendedores, sobre todo ambulantes, que no ofrezcan estos artefactos, además de que les hacen las recomendaciones pertinentes como son revisar sus instalaciones eléctricas ya que la mayoría tienen cables parchados y mal puestos, además les piden tener un extintor y sobre todo saber usarlo.

Al menos, 8 de cada 10 puestos ambulantes venden pirotecnia a pesar de las recomendaciones constantes de las autoridades, del incendio ocurrido la noche del 24 de diciembre del año 2015, pero sobre todo lo siguen haciendo a pesar de estos accidentes en menores de edad.

