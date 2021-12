Registra SSO 178 casos activos en 58 municipios de la entidad, 8 casos nuevos y cero decesos

-Este día se registran 3 nuevos hospitalizados de un total de 93 que se encuentran recibiendo atención médica.

Oaxaca de Juárez, Oax. 06 de diciembre de 2021.- Al corte de este lunes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen registrados ocho casos nuevos de COVID-19 y cero defunciones, hay 178 casos activos en 58 municipios, y tres hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

La entidad registra un acumulado de 83 mil 395 casos de la enfermedad, así como cinco mil 611 decesos, se han recuperado 77 mil 606 personas y cinco mil 853 son casos sospechosos.

En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza 50 mil 632 casos confirmados y dos mil 490 defunciones; Istmo 11 mil 799 casos confirmados y mil 202 personas han fallecido; Mixteca seis mil 466 casos confirmados y 573 pacientes han perdido la vida; Costa cinco mil 870 casos confirmados y 470 defunciones; Tuxtepec cinco mil 673 casos confirmados y 556 decesos; Sierra dos mil 955 casos confirmados y 320 defunciones.

Los ocho casos nuevos afectan a cuatro municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el primer lugar con cinco casos, seguido de San Pedro Mixtepec (distrito 22), Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino con un solo caso cada uno.

De las cinco mil 611 defunciones, por sexo tres mil 580 son hombres y dos mil 031 mujeres, los grupos de edad más afectados son los de 65 y mas con dos mil 617, de 50 a 59 con mil 188, de 60 a 64 con 768 y de 25 a 44 años con 589, las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial con 39.2%, diabetes 36.5%, obesidad 21.2% e insuficiencia renal 6.4%.

Este lunes han ingresado tres nuevos hospitalizados de 93 que se encuentran recibiendo atención médica, la red médica global es del 22%, hay disponibles 330 camas de un total de 423.

Las jurisdicciones sanitarias de la Mixteca se encuentran con un 40%, Valles Centrales con 25.2%, Tuxtepec con 23.5%, Costa 14.5%, Istmo 14.3% y Sierra 0%.

El Sector Salud exhorta a la población que a pesar de contar con las vacunas contra el COVID-19, no debemos bajar la guardia, hay que continuar usando el cubrebocas en espacios públicos y cerrados, evitar acudir a lugares con mucha concentración de personas, aplicar la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón o usar gel a base de alcohol al 70%.

