Para gobernar es necesario caminar con nuestros pueblos: Armando Contreras Castillo

-El legislador federal asistió acompañado de la fundación “Dime y Juntos lo Hacemos” para hacer entrega de cobijas a sus paisanos

Redacción

Concepcion Papalo, Oaxaca.- En el municipio de Concepción Pápalo de la región Cañada, el legislador federal Armando Contreras Castillo, asistió acompañado de la fundación “Dime y Juntos lo Hacemos” para hacer entrega de cobijas a sus paisanos.

Desde este pueblo Cuicateco, señaló que el objetivo de la 4T se está cumpliendo con acciones desarrolladas por el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de manera continua ha visitado el estado de Oaxaca.

“Con el gobierno del cambio, los mexicanos y particularmente los oaxaqueños, están siendo beneficiados con obras muy importantes como el corredor interoceánico, que detonará el desarrollo económico de Oaxaca y el país”.

Por ello, Contreras Castillo añadió que desde la Cámara de Diputados se encuentra trabajando para que las familias mexicanas y primordialmente los pueblos indígenas, tengan un futuro certero, con atención de calidad en materia de salud, educación y seguridad, rasgos básicos para el bienestar común.

Añadió que su principal laborar es trabajar para el bien del pueblo “no voy a dejar de visitar y procurar por mi pueblo, este maravilloso lugar tan grande por su cultura como por su gente”.

Ante un nutrido público, el diputado federal por Morena puntualizó que agradece la colaboración de la fundación para la entrega de cobijas que seguramente mitigarán el frío en estos meses de invierno, aprovechó para recordar a sus paisanos que si la encuesta para gobernador de MORENA llega a su casa, lo que en coro contestaron “Armando Contreras es la respuesta”.

En su participación, la encargada de la fundación “Dime y Juntos lo Hacemos AC” Aurora Ballesteros, reconoció los trabajos del legislador federal, y que de manera conjunta fue posible llegar a diferentes municipios cuicatecos, para el cometido de esta entrega de cobijas.

