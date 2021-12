Merma en producción de chile de Bethania en Tuxtepec, hasta 50% en últimos 20 años

-Para muchos productores, el uso indebido de químicos ha ocasionado la contaminación del suelo, y en consecuencia, la producción general disminuye.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Saul Alatorre productor de chile soledad de la comunidad de Bethania en Tuxtepec, reconoció que la producción de este tipo de picante ha ido mermando en los últimos 20 años, esto debido al problema de contaminación del aire, el suelo y el agua, lo que ha generado que poco a poco se deje de producir.

Explicó que ha venido a menos la cosecha de este producto, obligando a muchos productores a otras opciones como la ganadería y el cultivo del limón persa, por lo que asegura que a diferencia de hace 20 años, hoy en día se llega a producir tan solo un 50% de toneladas de chile soledad y explicó que esto se debe a los factores mencionados, creando una situación de riesgo hasta para la misma ecología.

Detalló la irresponsabilidad que existe entre los mismos productores de establecer las malas prácticas en el cultivo de aplicar herbicidas en los campos, lo que ha ocasionado que el suelo se contaminen, señalando que también las empresas que venden este tipo de químicos, deben de enseñar a sus clientes como utilizarlos de manera responsable para evitar riesgos, también en el agua y el aire con el mal uso de estos líquidos.

Dijo que en la actualidad los proveedores de estos productos químicos, apenas han empezado a dar talleres teóricos y prácticos para enseñar al campesino como aplicar este producto para que el daño al suelo sea mínimo, así también reconoció el esfuerzo de los productores por dejarse enseñar, para buscar nuevas salidas en torno a esta situación.

Por último agregó que el precio del chile soledad vive su mejor momento, al contar con un valor agregado de hasta 30 pesos por kilo, a diferencia de hace algunos años que solo pagaban 5 pesos, lo que ocasionaba disminución del producto y productores, al no haber interés para seguir cultivando.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario