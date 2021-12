Invita IEEPO a visitar exposición “Destellos de imaginación” en la biblioteca Victoriano A. Flores

-El material lúdico estará disponible al público en general hasta el 26 de febrero del 2022

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de diciembre de 2021.- La Biblioteca “Profr. Victoriano A. Flores” del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inauguró la exposición “Destellos de Imaginación”, conformada por material lúdico producido hace algunos años por el Instituto, para fortalecer los vínculos afectivos de madres de familia indígenas con sus hijas e hijos, en el acompañamiento durante su proceso escolar.

El encargado de la biblioteca, profesor Javier Sánchez Pereyra, informó que la muestra estará disponible al público en general hasta el 26 de febrero del 2022 y puede ser visitada los días viernes de 10:00 a 12:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Belisario Domínguez número 226, Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca.

Ante las condiciones actuales por la contingencia sanitaria, mencionó que, de lunes a jueves, se están organizando recorridos de grupos con el número de personas permitido a fin de cuidar la salud de las y los asistentes, así como cumplir con los protocolos sanitarios establecidos.

El profesor Sánchez Pereyra señaló que, mediante esta muestra el IEEPO refrenda su compromiso con docentes y estudiantes, al promover los conocimientos, fomentar la lectura y acercar material lúdico para reforzar los conocimientos de niñas, niños, así como las y los docentes, quienes tienen la oportunidad de interactuar con los libros y juegos didácticos que son parte de la exposición.

Comentó que es ésta es una biblioteca viva, pues no han dejado de realizar actividades para que la comunidad educativa y sociedad en general tengan la oportunidad de conocer su acervo; demás de que es un lugar donde niñas, niños, adolescentes, adultos, investigadores y especialistas pueden acudir y con total libertad consultar y examinar libros, fotos y los diversos archivos que ahí se encuentran.

A la inauguración de la exposición asistieron directivos de diferentes áreas del Instituto quienes realizaron un recorrido y conocieron de cerca las obras y el material expuesto.

