Intensificarán operativos, para garantizar la seguridad en Tuxtepec

-Seguirán los policías de cuadra en el centro de la ciudad, para apoyar a quienes acudan a hacer sus compras

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado del Despacho de la policía municipal Tomás Jiménez Jiménez, dio a conocer que en coordinación con los 3 niveles de gobierno van a estar implementando operativos sobre todo en el centro de la ciudad, para garantizar la seguridad de quienes acudan a hacer sus compras durante este mes de diciembre.

Señaló que se va a dar la seguridad necesaria de los tres niveles de gobierno, porque durante este mes se espera que muchos ciudadanos de municipios vecinos arriben, sobre todo a realizar compras, ya que durante este mes se espera un mayor circular de dinero.

Para dar la seguridad necesaria durante este mes de diciembre se cuenta como más de 150 elementos que estarán vigilando las calles, así como 26 policías de cuadra, que hacen recorridos por el primer cuadro de la ciudad, y que han ayudado a que los robos disminuyan últimamente.

A pesar de que se va a priorizar el centro de la ciudad, no se van a descuidar las colonias y comunidades, por lo que se estarán coordinando con otras corporaciones de seguridad, “se van a hacer operativos en distintos puntos, operativos de estrategia, vamos a estar en coordinación con los 3 niveles de gobierno”, reiteró





