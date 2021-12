Define Morena que van 6 a la encuesta para elegir abanderado a la gubernatura de Oaxaca

-Irma Juan Carlos, Susana Harp, Benjamín Robles, Armando Contreras, Raúl Bolaños Cacho Cué y Salomón Jara, son los que participarán en la encuesta.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mesa nacional de la coalición “Juntos Hacemos Historia” que integran los partidos MORENA, PT y PVEM, dieron a conocer a las seis personas que serán sometidas a la encuesta para definir al candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca, en el caso de Oaxaca serán 4 hombres y 2 mujeres quienes serán encuestados.

Las mujeres son Susana Harp Iturribarría e Irma Juan Carlos, los hombres son Salomón Jara Cruz , Armando Contreras Castillo, Benjamín Robles Montoya y Raúl Bolaños Cacho Cué, estos dos últimos son propuestas del PT y del PVEM respectivamente, los otros 4 ya habían sido elegidos por el Consejo Nacional de MORENA.

En un documento, emitido por estos institutos políticos, informó que luego de que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA recibió las propuestas del Consejo Nacional, se dieron a conocer los nombres de las personas que serán encuestadas en los seis estados en dónde habrá elecciones para Gobernador, entre ellos el estado de Oaxaca.

El comunicado finaliza diciendo que “los partidos integrantes de esta coalición le reiteran el compromiso al pueblo de México de tener los mejores representantes, apegados a los principios y valores de la Cuarta Transformación, para lograr el triunfo en las seis entidades y consolidar el avance de nuestro movimiento”.

