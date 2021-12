Alberto Esteva, el mejor perfil para Gobernador de Oaxaca

-Hersalcop y Alduncin y Asociados, presentaron resultados de encuestas del próximo Gobernador o Gobernadora del Estado de Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Con dos ejercicios de encuestas cara a cara, cuatro mil ocho oaxaqueñas y oaxaqueños, fueron consultados a finales del mes de Noviembre en relación a los atributos que debe de tener el próximo ejecutivo en Oaxaca.

En las ocho regiones del Estado, se aplicaron entrevistas cara a cara, para conocer el humor social de la población. Hersalcop determina que el que tiene mayores positivos de los aspirantes que pertenecen al Partido Morena es Alberto Esteva Salinas, en tanto que Alduncin y Asociados midió al resto de los aspirantes coincidiendo ambas encuestadoras en que el perfil idóneo es de quien conozca;

• Gestión eficiente de Gobierno, conocimiento y experiencia en materia de seguridad y prevención de delincuencia, finanzas y control de presupuestos, recursos humanos y administración, comunicaciones y transportes e infraestructura, inteligencia e investigación policial, prevención de adicciones y de la salud.

La demanda más sentida de la población, es que quien sea candidato o candidata al Gobierno del Estado, debe de contar con buena fama pública, experiencia y haberse destacado por entregar buenas cuentas, en las responsabilidades desempeñadas.

La honradez, honestidad y el compromiso para cumplir lo que se planteé en el programa Estatal de Desarrollo, es la clave para sacar a Oaxaca adelante, destacó Enrique Alduncin.

El balance de la medición de ambas casas encuestadoras de prestigio, internacional, nacional y estatal determina que el que tiene el mayor número de positivos de los aspirantes para el Gobierno de Oaxaca, es Alberto Esteva.

La decisión de quien será candidata o candidato a Gobernador de Oaxaca, es atribución del partido Movimiento de Regeneración Nacional, indicó Alberto Esteva, enfatizando que él será respetuoso de la decisión y votará por quien resulte ser postulada o postulado por su partido. Comprometiéndose a no buscar ser Candidato de ningún otro Instituto Político.

