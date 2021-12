Vecinos exigen culminación de obra de drenaje, con bloqueo hacen presión

-Señalan que los trabajos debieron haber concluido el pasado 6 de noviembre, a un mes la obra sigue sin ser terminada

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes un grupo de vecinos de la calle división del norte de la colonia Santa María del Marquesado, instalaron un bloqueo en ambos carriles de la carretera federal 190 a la altura del cerro del Fortín, para exigir a las autoridades que se concluya la obra de rehabilitación de la red de drenaje, misma que refieren tuvo que hacerse terminado en los primeros días del mes de noviembre.

En entrevista colectiva los manifestantes dijeron que la obra se inició desde el 6 de octubre y el plazo para terminar los trabajos era de un mes, es decir el 6 de noviembre, ya ha pasado un mes de esto y al no ver que se termina la obra, decidieron manifestarse de esta manera para que la obra se termine, ya que los pobladores están molestos ante la falta de cumplimiento de las autoridades.

Integrantes de comité de vida vecinal (COMVIVE), mencionaron que en caso de que las autoridades no den una respuesta a su demanda, tienen contemplado extender el bloqueo a otros puntos de la ciudad capital, la obra le corresponde al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, por lo que piden a laDirección de Obras Públicas y Subdirección de Agencias y Colonias, que se instale una mesa de diálogo para resolver este problema.

