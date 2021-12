“Vamos a poner orden”, afirma edil de San Andrés Ixtlahuaca

-El edil, Marcial Floriberto García Morales, aseveró que la clausura de la sindicatura, a cargo de Pánfilo Ramírez, se realizó ante el abandono del cargo del funcionario y para evitar que haga mal uso de los recursos municipales, de los cuales no ha dado cuenta.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El presidente municipal de San Andrés Ixtlahuaca, Marcial Floriberto García Morales, aseveró que la clausura de la Sindicatura está fundamentada y no fue un acto arbitrario como la parte disidente ha mencionado.

El edil precisó que el sello a esta área, que estaba a cargo de Pánfilo Ramírez, se realizó ante el abandono del cargo por parte del funcionario y para evitar que siguiera haciendo mal uso de los recursos municipales, de los cuales no ha dado cuenta.

“Vamos a poner orden” afirmó el edil, quien aseguró que en constantes ocasiones se le convocó al síndico para que se presentara a trabajar, así como para que asistiera a las sesiones de cabildo, pero no acató el llamado.

Desde el inicio del año Pánfilo Ramírez, ha presentado importantes ausencias en el ayuntamiento, sin embargo, se le ve en la población saqueando arena para hacer negocios por cuenta propia, sin informar o solicitar permisos para esa actividad con relación a los recursos naturales de la comunidad.

Pero además, el síndico hizo mal uso de la firma electrónica del ayuntamiento y la canceló, afectando las actividades financieras de la autoridad. Por este tema, el presidente no descarta proceder legalmente si Pánfilo Ramírez no atiende a los llamados para aclarar esta situación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario