Sin concesión, urvans que circulan en centro de Tuxtepec serán retiradas: SEMOVI

-La autoridad anunció que dialogan con los concesionarios para que se reactiven las rutas que dejaron de circular y con eso, evitar el mototaxismo o similares

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La falta del servicio del transporte público en el municipio de Tuxtepec, provocó que por un tiempo algunas urvans circularan en su modalidad de urbanos, sin embargo fueron retiradas y de circular nuevamente, podrían ser retenidas por la policía vial.

El Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad Francisco Madrazo dijo que es un problema que está delicado ya que se pretendía dar un servicio pero no tienen concesión para las rutas, por lo que buscarán que con otras líneas de suburbanos se cubra esta falta de servicio.

Aseguró que el servicio de las urvans que estuvieron con rutas en el casco urbano ya está parado, y quien siga brindando este servicio, será detenido, ya que no poseen una concesión.

Las unidades tipo urvans circularon como si fueran urbanos y tenían el mismo costo, además ofrecían rutas del centro hasta el Conalep y el parque Industrial y de igual forma hacían paradas, en colonias de la zona por donde circulaban.

Además, en cuanto a la queja constante por la falta de unidades para algunas rutas, y que en otros casos se haya dejado de prestar el servicio para algunas colonias, señaló que estarán platicando con los concesionarios para que se reactiven las rutas poco a poco, ya que esto puede dar pie al mototaxismo o similares.

Y es que con el inicio de la pandemia y el resguardo en casa, el servicio del transporte urbano también disminuyó el número de unidades ya que los concesionarios no veían viable que todos los urbanos circularan, sin embargo con el regreso poco a poco a la normalidad, la molestia de la ciudadanía no se hizo esperar.

En cuanto a un plan de reordenamiento, aseguró que ya lo tienen formado con la actual administración y esperan que el próximo año lo retomen en la próxima administración, lo que ayudará a que no haya tanto tráfico en el centro de la ciudad.

