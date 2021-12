Se agudiza la crisis, pero a la vez, surgen condiciones para combatirla

Dimas Romero González

Sostuvo Carlos Marx, en una de sus tesis fundamentales; “así como no se juzga a un individuo de acuerdo a lo que éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época a partir de su propia conciencia, sino que, por el contrario, se debe explicar esa conciencia a partir de las contradicciones de la vida material…además, que; …la humanidad siempre se plantea sólo tareas que puede resolver, pues considerándolo más profundamente, siempre hallaremos que la propia tarea sólo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen o, cuando menos, se hallan en proceso de devenir”.

El difícil panorama que se avizora con la nueva ola de Covid-19, que se expande colapsando la economía en Europa y que, como en anteriores etapas, llegará a todo el mundo, agudiza día a día las contradicciones entre las clases altas, que en la pandemia se han enriquecido escandalosamente, y las grandes mayorías, cuyas condiciones de extrema pobreza, se hacen cada vez más intolerables.

Según Forbes, la riqueza de los multimillonarios en el mundo aumentó en 2020, de 8 billones a 13 billones de dólares, con 493 nuevos mil millonarios. Mientras eso sucede, según la CEPAL, la pobreza en America Latina pasó del 30,5% en 2019 al 33,7% en 2020, y la pobreza extrema del 11,3% al 12,5%.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos, estima un aumento del 269% de personas en nuestro continente, que enfrentan inseguridad alimentaria severa. Por otro lado, de 2018 a 2020, la fortuna combinada de los multimillonarios mexicanos, según Bloomberg, se disparó 27.3%, alcanzando 171 mil 490 mdd. En contraste, los pobres aumentaron en 3.8 millones, según el Coneval.

En Oaxaca, esto se traduce en que 8 de cada 10 habitantes trabajan en la informalidad; el salario promedio mensual en un trabajo informal es de 2,580 pesos; más de 450 mil ciudadanos ganan entre 52 y 475 semanales; 63.6% de personas en pobreza laboral, no pueden adquirir la canasta básica y 1.8 millones de ellos, lo hacen en la informalidad.

Por lo tanto, a la luz de los planteamientos de la ciencia marxista, arriba enunciados, no podemos juzgar a la realidad mundial, nacional y estatal, partiendo de la opinión de los gobernantes y de las clases en el poder acerca de que se está salvaguardando a la población de los efectos de la pandemia. Son aplastantes los resultados de las políticas públicas de la 4T en el país y del gobierno estatal en nuestra entidad.

Morena y quienes le disputan el poder en los distintos ámbitos de gobierno, constriñen su rivalidad a las acusaciones mutuas de corrupción y fallidos gobiernos, sin combatir en serio la injusta distribución de la riqueza social y sin decirnos cómo van a generar empleos bien remunerados; cómo harán para que paguen más impuestos quienes ganan más; qué mecanismo implementarán para una verdadera política de inversión en infraestructura en las capas populares y; sobre todo, cómo harán para combatir la pandemia con suficientes recursos económicos y el necesario personal médico.

En Oaxaca, comerciantes establecidos y ambulantes que por falta de ordenamiento gubernamental se encuentran confrontados; empresarios medianos y pequeños abandonados a su suerte; constructoras locales relegadas por consorcios nacionales; organizaciones a las que se niega derecho de representación y gestión; y personal de salud despedido injustamente. Llegarán más temprano que tarde a la conclusión de que ha llegado la hora de tomar parte activa en la solución de su propia problemática.

Porque este menosprecio y abandono, los empujará inevitablemente a la unión y organización con quienes padecen los estragos de la crisis, creándose así las condiciones materiales para la solución de la contradicción. El reloj de la historia llama con urgencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario