Productores de café en la Cuenca demandan a gobierno actividades de comercialización

-Afirma proveedor que la producción de café de la Chinantla, está a la altura de los mejores granos que produce el estado.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El empresario cafetalero y uno de los principales proveedores de granos aromáticos en la Cuenca del Papaloapan Daniel Prieto Parra, señaló que ya es momento de que el café de la Chinantla se le de la importancia requerida, para que se de a conocer en todo el estado de Oaxaca y en el país, pues aseguró que tiene la misma calidad para competir en el mercado al igual que otros que son reconocidos en el estado como el Café Pluma Hidalgo.

Dijo que a través del café “El Gallo” Valle Nacional ha estado presente en los diferentes clusters que organiza el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía y Turismo, sin embargo reconoció que existen varias mezclas productivas tan solo en este municipio, que bien podría ser digno representante en la capital de Oaxaca para que las empresas y turistas voltean hacia esta región y adquirir uno de los productos, más significativos de la Chinantla.

En lo que respecta a los clusters, dijo que es momento de que el gobierno vuelva a reactivar este tipo de actividades para que los productos Oaxaqueños, puedan de nuevo vender sus pergaminos y que los turistas se lleven impregnando la mezcla de los sabores.

Reconoció de los riesgos que actualmente representa la pandemia y ahora con una nueva cepa, sin embargo dijo que ahora ya hay más educación en el tema de salubridad donde las personas ya se cuidan mas, para que se lleve a cabo este tipo de actividad.

