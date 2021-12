Imprimirán certificado de vacunación covid-19, en oficina de Bienestar en la Cuenca

–Entre los requisitos que deben de cumplir están la Curp, el comprobante de vacunación y la credencial de elector

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – En la Oficina de la Delegación Regional de Bienestar en la Cuenca del Papaloapan, se imprimirán los certificados de vacunación de covid-19.

La Delegada Regional Yesenia Barbosa Arcuri, dio a conocer en sus redes sociales que quienes tengan problemas, para imprimir este certificado podrán acudir al módulo que se instalará en las oficinas de la delegación regional.

Aunque no especifica la fecha de cuando podrían empezar a imprimir el certificado, se espera que sea pronto.

Los requisitos que deben de cumplir son la credencial de elector, el comprobante de vacunación, así como la Curp, un correo electrónico y un número de teléfono.



Este certificado, aunque hasta el momento no es necesario en la región de la Cuenca del Papaloapan, algunos ciudadanos desean tenerlo, como parte de un documento que los respalde de que se aplicaron la vacuna contra el covid en Tuxtepec.

