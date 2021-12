Evade Noé Ramírez compromisos con colonia La Piragua, pues no cumplió con nada: presidente de colonia

-Señaló que en lo que va su administración no ha cumplido con la colonia y por lo mismo no fue invitado en la inauguración de obra del mercado Flores Magón.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El presidente de la colonia La Piragua en la ciudad de Tuxtepec, Víctor Hernández Prats, pide al gobierno de Noé Ramírez Chávez que no pase por alto su autoridad y que respete su cargo, pues señaló que aparte de que casi no ha cumplido con su colonia, ha sido marginado de los eventos que se han realizado en ese lugar.

Aclaró que no asistió al evento de la inauguración de la obra del drenaje pluvial en el mercado Flores Magón, ya que no fue invitado debido a las diferencias que ha tenido con el edil, ante la falta de respuesta en las necesidades prioritarias de La Piragua.

Aseguró que desde que Ramírez Chávez tomó el control de la presidencia, la colonia La Piragua ha pasado desapercibido por esta administración, pues dijo que en lo que va del año y medio como presidente solo ha construido unos “topecitos” siendo que la Piragua es una de las colonias más antiguas y tradicionales de Tuxtepec.

Así mismo pidió al Edil dejar los revanchismo políticos ya que el proceso electoral quedó atrás y que en lo que queda de su administración, debería ver por los tuxtepecanos que en su momento confiaron en el proyecto Davilista, para que Tuxtepec salga adelante.

Por último, dijo esperar a que le cumpla a su colonia como en su momento lo dijo y que en la próxima administración lo seguirá viendo pero ahora como Regidor, y que debe de cumplir sin miramientos políticos, ya que aseguran que los tuxtepecanos en su momento. votaron por la mejor opción.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario