Empiezan a repuntar ventas en comercio de Tuxtepec, esperan incremento de un 30%

-En este mes ven la esperanza de lo que no se vendió durante todo el año

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con el inicio de este mes de diciembre, el comercio de Tuxtepec ya está repuntando sus ventas, debido a que empieza a circular dinero con el inicio de la zafra, y próximamente con el aguinaldo del sector comercial y de las empresas, además del de los burócratas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Delegación Tuxtepec, Jorge Osorio, dijo que este circular de dinero da un movimiento importante comercialmente hablando, por lo que esperan un repunte de un 30% respecto al año anterior.

Las expectativas que tienen no son muchas debido a que, señaló, que muchas personas van a ocupar el dinero para liquidar sus deudas, pero a pesar de todo no pierden las esperanzas de que tengan un repunte importante, el cual ya está dándose con el inicio de la zafra.

En este mes, las ventas se dan en todo el comercio, no solo en algunos locales en específico como en otras temporadas, “es parejo, ya que aunque sea un negocio con un giro que no sea esencial, por eso la derrama económica es generalizada, y no tenemos duda en que así suceda”.

Pco a poco, los comerciantes están repuntando sus ventas y reponiéndose de lo que han padecido últimamente a causa del covid.

