Destaca Susana Harp, de nueva cuenta, en sondeos internos de morena

-El Comité Nacional de morena, informó que Susana Harp es puntera en la encuesta de reconocimiento que realizó el partido morena.

Redacción

Oaxaca, Oax. 06 de diciembre de 2021- Las y los ciudadanos oaxaqueños, confirman su preferencia para que la Senadora Susana Harp Iturribarría, sea la candidata a la gubernatura de morena en la entidad en 2022.

Así lo informó el Consejo Nacional del Partido morena, al dar a conocer una lista interna de las personas mejor posicionadas para encabezar las gubernaturas en seis entidades de la República Mexicana.

En lo que corresponde a Oaxaca, se mantendrá la lista avalada por los consejeros, integrada por: la senadora Susana Harp, quien alcanzó la mejor puntuación; la ex diputada federal Irma Juan Carlos; el senador Salomón Jara y el ex diputado federal Armando Contreras.

Sin embargo, también se agregará al diputado petista Benjamín Robles, así lo detalló la agencia de noticias Reforma.

Dentro de los resultados emitidos, la Dirigencia Nacional de morena, anunció también los nombres de las y los mejor posicionados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario