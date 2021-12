Busca Cerro Armadillo Grande en Valle Nacional, ser destino turístico y atractivo con la creación de sus letras

-Un proyecto donde la comunidad de migrantes aportó el 80% de los recursos, quienes fueron reconocidos con la bandera americana en la última de sus letras

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Fueron años los que pasaron para que habitantes de la Comunidad de Cerro Armadillo Grande en Valle Nacional, por fin pudieran contar con sus propias letras, donde se pudiera resaltar la cultura y la gran biodiversidad de este pueblo enclavado en la montaña alta, al norte de este municipio chinanteco.

Fue el pasado sábado cuando se dio el acto inaugural de estas letras, para muchos de ellos emblemático, y que logró la concentración de todos los pobladores que por primera vez, se unieron para festejar este hecho a petición de sus miembros que radican en los Estados Unidos.

Un evento por demás social en donde los encargados, dieron a conocer a los presentes el significado de cada mural que tenían sus letras resaltando 3 puntos importantes, la figura plasmada de un Armadillo en su letra A como un símbolo representativo de la comunidad, así también en la letra D que fue un diseño especial en chinanteco en homenaje para Don José Méndez quien fuera arteramente asesinado en su domicilio, situación que conmocionó un pueblo tranquilo y lejos de la violencia, por lo que aseguró el agente de Policía Juan David José Santiago, que este emblema es en memoria a Don “Che Méndez” y también para exigir justicia a las autoridades y aclarar este crimen.

Otras de las situaciones que generó polémica en este hecho fue la última letra donde está pintado la bandera de Estados Unidos por encima de la bandera de México, por lo que aclararon que esta fue decisión de los propios migrantes que aportaron el 80% de los recursos para este proyecto mostrando su agradecimiento con el vecino país, por todo lo que les ha dado, así también dijeron que el 20% restante fue aportado por la población por la cual fueron también fueron reconocidos por ellos.

Y así entre música, alegría y buen ambiente el agente municipal Juan David José Santiago responsable y gestor de este proyecto, agradeció a los asistentes y a la comunidad de migrantes en la unión americana por su aporte económico para que se pudiera concretar este sueño de su pueblo y dijo que la idea es hacer de Cerro Armadillo, un atractivo para el turismo siendo que cuenta con un rico ecosistema que es interesante para quienes les gusta recorrer las zonas montañosas con variedad de flores y faunas endémicas.

Por su parte el artista que plasmó las imágenes en las letras Víctor Manuel Luevano, señaló que estas figuras fueron creadas especialmente para Cerro Armadillo a base de sus investigaciones y en lo que respecta a la letra con las dos banderas, explicó que esta imagen es para honrar a la comunidad de migrantes que durante la pandemia, nunca dejaron solos a su gente y que siempre los han estado apoyando en situaciones críticas y además, de que ellos nunca se han olvidado de sus raíces.

De esta manera Cerro Armadillo Grande, se suma a los pueblos que buscan ser un destino turístico dando este primer paso, por lo que esperan que este colorido atractivo sea parte fundamental para que los turistas también visiten esta comunidad.

