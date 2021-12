Bomba de tiempo, venta ilegal de pirotecnia en centro de Tuxtepec

-Aunque son los comerciantes quienes infringen y se burlan de la ley al exhibirlos, los ciudadanos contribuyen a su venta al mantener esta demanda, principalmente en fechas de fin de año.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Palomas, busca pies o cebollines, cañones, carrilleras, entre otros explosivos, lucen a simple vista en las calles de Tuxtepec por parte de comerciantes en la vía pública.

El peligro sobre su uso está presente entre miles de ciudadanos, que cada día transitan por las principales calles de la ciudad, donde hasta el momento, no se ha aplicado ningún operativo para su retiro.

En las principales calles del casco urbano, al menos 7 de 10 comercios ya tienen a la vista y en venta distintos artículos de pirotecnia, a pesar que fueron algunos representantes de los ambulantes quienes aseguraron que no permitirían que sus agremiados vendieran estos peligrosos artículos.

En un recorrido que realizó TVBUS, los explosivos son comercializados en atiborradas banquetas y entre mercancías y puestos que impiden una fluida movilidad.

Tal pareciera que los mismos comerciantes informales retan a sus líderes y autoridades federales, mientras que con esta venta dan muestra que han pasado por alto los exhortos que la autoridad municipal, de la Dirección de Comercio y Protección Civil emitieron para evitar su comercialización.

El jefe de Protección Civil Municipal, Giovanni Aquino Colon, recordó que como autoridad local ya hicieron la parte preventiva, pues es la SEDENA la autoridad facultada para organizar operativos de decomiso.

Pero también apuntó la irresponsabilidad de los tuxtepecanos, pues son los mismos adultos y padres quienes consumen la pirotecnia y la hacen llegar a los pequeños, quienes son los más vulnerables a un grave accidente con daños irreparables.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario