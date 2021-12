Aplican 50 mil 124 vacunas más en Oaxaca: SSO

-Esta acción se llevó a cabo en el Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, Mixteca, Costa y Cañada

-Semáforo epidémico verde continuará vigente hasta el 12 de diciembre

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de diciembre de 2021.- La pandemia por SARS-CoV-2 en sus 14 variantes sigue activa en la entidad, por lo que, es fundamental aplicar con disciplina las medidas sanitarias para evitar enfermar, destacaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Durante el resumen semanal de la situación epidemiológica actual de la emergencia sanitaria, el jefe del departamento de Enfermedades No Transmisibles de la institución, Gerardo Zacarías Jiménez, confirmó que con base al “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19”, emitido por el Gobierno Federal, Oaxaca continuará en semáforo color verde hasta el 12 de diciembre.

El funcionario aseveró que continuando con la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, del período comprendido del 28 de noviembre al 4 de diciembre, se aplicaron 41 mil 073 primeras dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech a menores de 15 a 17 años.

Paralelamente también fueron suministradas dos mil 627 segundas dosis de los biológicos AstraZeneca y Sinovac, así como seis mil 424 unidosis CanSino Biologics a personas que no habían sido inmunizadas.

Por lo que, recalcó que en total se aplicaron 50 mil 124 vacunas a población del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, Mixteca, Costa y Cañada.

Detalló que, en los últimos siete días el territorio oaxaqueño registró un acumulado de 83 mil 350 casos confirmados, observando un ligero descenso con respecto a la semana anterior, pasando de 390 a 225 registros esta semana.

En cuanto al promedio de ocupación hospitalaria para la atención a pacientes con complicaciones derivadas de esta enfermedad, señaló que la red médica se ubicó en el 21.5%; asimismo lamentó que se reportaron 25 desafortunados decesos a causa de esta patología respiratoria.

Por ello, enfatizó que para disminuir el riesgo de infección es indispensable el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar los lugares concurridos, lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente.

En este sentido, recomendó que, en este mes de diciembre, las familias oaxaqueñas deben evaluar el nivel de riesgo al asistir o realizar alguna convivencia con personas de diferentes hogares en un espacio privado o público.

“No es momento de bajar la guardia, al contrario, hay que reforzar las acciones de prevención. Prioriza tu salud. ¡Protégete y protege a quienes te rodean!”, concluyó.

