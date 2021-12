Va Congreso por acciones contundentes para impulsar el turismo

Esto permitirá dar certeza jurídica a las inversiones y con ello estimular el crecimiento del sector turístico.

San Raymundo Jalpan, Oax, 4 de diciembre de 2021.– Durante la sesión de instalación de la Comisión de Turismo de la 65 Legislatura del Congreso Local, sus integrantes se comprometieron a priorizar acciones legislativas que favorezcan el impulso y la promoción del sector en la entidad.

“Desde esta comisión llevaremos adelante una agenda parlamentaria que impulse el turismo, que haga de este sector una palanca de desarrollo para la economía de nuestro estado”, expuso su presidente, el diputado Eduardo Rojas Zavaleta.

Abundó que, las y los congresistas que integran este órgano técnico legislativo orientarán sus esfuerzos en la elaboración de dictámenes y análisis de iniciativas que permitan dar certeza jurídica a las inversiones y con ello estimular el crecimiento del sector que representa el 16.2 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIB), cifra que reviste a todas luces mayor importancia para la economía.

Como lo dispone la fracción XXX del artículo 42 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta comisión es la encargada de analizar y dictaminar sobre el desarrollo y crecimiento de las actividades turísticas, así como su regulación y el fortalecimiento de la estructura de las instancias encargadas.

La comisión también está integrada por las legisladoras Haydeé Irma Reyes Soto, Concepción Rueda Gómez, Miriam de los Ángeles Vásquez Ruiz y por el diputado Luis Alberto Sosa Castillo.

