Realizarán en Tuxtepec, “ExpresaTux” 2021

En el evento varias expresiones de baile van a participar por 24 horas consecutivas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Asociación cultural Tochtepetl está preparando un festival cultural denominado “ExpresaTux” 2021, el cual será una actividad de 24 horas, dándole un espacio a quienes deseen participar.

El vicepresidente de esta asociación José Luis López Soriano, explicó que la finalidad de la asociación es la de darle la oportunidad a todos los artistas, de las diversas expresiones que hay en el municipio y en la Cuenca del Papaloapan.

Entre los artistas que van a participar el cronista Antonio Ávila Galán, el maestro Nemesio Reyes, Jimy Yáñez, así como la pintora Rosy Bracamontes, además de grupos de danza folclórica, así como otros artistas jóvenes con otros géneros como son el rap, el norteño, el grupero local, así como otros más.

Pero además, se realizará un performance de varios grupos en el que se dará a conocer coreográficamente como fue el cambio del son jarocho a Flor de Piña, que es como se presenta actualmente en la Guelaguetza.

La actividad empezará a las 6 de la mañana del próximo 18 de diciembre en el Parque Juárez, y lo que se busca es que dure 24 horas, por lo que empezarían con un performance a las 6 de la mañana y a las 11 se in

