Obispo de Tuxtepec, llama a celebrar sin relajar las medidas

Cuidarnos aseguró que ayudará a que a pesar en medio de estas circunstancias difíciles, se celebre en familia.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez, dijo que diciembre es un mes de fiesta y celebraciones y sobre todo de reunión familiar, y por lo tanto llamó a los ciudadanos a disfrutar, pero hacerlo sin relajar las medidas y más ante la nueva variante de covid-19 denominada ómicron.

Señaló que es mejor cuidarse, y que si van a celebrar que lo hagan sin relajar las medidas para que no sean reuniones de sufrimiento en las familias del municipio, “cuidémonos, no cuesta nada”; ya que esto ayudará a que a pesar en medio de estas circunstancias difíciles, se siga celebrando en familia.

Estas medidas, no solo deben de ser en los hogares, si no en la calle y en todos lados, por lo que aseguró que también en la iglesia las están aplicando, y seguirán así y más debido a las actividades que tienen en puerta.

En cuanto a las actividades que están realizando en honor a la Virgen de Juquila que se celebra el 8 de diciembre y a la Virgen de Guadalupe que se celebra el día 12 de diciembre, aseguró que se van a realizar pero con las medidas necesarias, para no poder en riesgo a los fieles.

Sin embargo, en caso de que las circunstancias no lo permitan, esto ante la nueva variante de covid, habrá cambios y quizás hasta restrinjan el acceso a estas actividades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario