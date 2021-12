Entrega Armando Contreras Castillo cobijas en San Pedro Cuyaltepec

Esto para que la población pueda hacer frente a las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Jorge Acevedo

San Juan Tepeuxiña, Oaxaca.- En San Pedro Cuyaltepec, municipio de San Juan Tepeuxila en la sierra Cuicateca de Oaxaca, se reunió el diputado Armando Contreras Castillo, dónde hizo entrega de cobijas para que la población pueda hacer frente a las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Acompañado de la fundación “Dime y Juntos lo Hacemos” con la iniciativa “Cobíijemos Oaxaca”, el legislador federal precisó que el apoyo para cada una de las familias se hace sin pedir algo a cambio, por ello reiteró que “las acciones en favor de la comunidad son una prioridad para la 4T”.

Por su parte la autoridad municipal encabezada por Dionisio Rosas Torres, agradeció a nombre de su pueblo el presente para cada familia: “mucho vale el detalle por acordarse de los pueblos indígenas”, señaló.

Aurora Ballesteros, directora de la fundación “Dime y Juntos lo Hacemos” explicó que desde hace cuatro años, se apoya a las comunidades oaxaqueñas con aportaciones de pequeños empresarios de buen corazón y que contribuyen para llevar un poco de alegría y aliento a muchas personas, como es el caso de 2800 familias de la sierra cuicateca de 5 municipios “lo hacemos con mucho gusto, porque sirviendo al semejante también se es feliz”, comentó.

Por su parte el legislador federal, Armando Contreras Castillo agradeció a la fundación su vocación de servicio y sobre todo a los más humildes, en ese sentido envió saludos a Gabriela Jiménez y a Edgar Garza por su presencia en la atención a los pueblos cuicatecos.

Asimismo, aprovechó la ovación para informar que a tres años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los cimientos de la 4T están fortalecidos, “existe una gran aceptación de la forma de gobernar de MORENA y en Oaxaca mucho más”, por esta razón fundamental invitó a la ciudadanía a ser parte de la historia luchando para que en Oaxaca también exista un gobierno a la altura de nuestro pueblo”, concluyó.

