Dona IEEPO material didáctico para ludotecas que atienden a madres solas y violentadas

-En una colaboración institucional, el IEEPO apoya actividades que contribuyan a disminuir las brechas de desigualdad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de diciembre de 2021.- En la suma de esfuerzos y coordinación de acciones encaminadas a fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donó a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) material didáctico para siete municipios que cuentan con ludotecas donde se atienden a madres solas y violentadas.

A nombre del IEEPO, la directora para la Mejora de la Convivencia Escolar, Belén Morales Bautista, entregó paquetes de libros, juegos y cuentos, entre otros, a la titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán, en presencia de la subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad, Raquel Alberto Marín.

La servidora pública reiteró el compromiso de la Institución de impulsar políticas orientadas a erradicar las manifestaciones que atenten contra las mujeres y a disminuir las brechas de desigualdad, principalmente en la comunidad educativa, como es prioridad del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa.

Los municipios a los cuales les será entregado el material son: San Esteban Atatlahuca; Santa Catarina Ticúa; Santa María Apazco; Santa María Yucuhiti; Santa Catarina Quiané, Magdalena Tequisistlán y San Sebastián Coatlán.

Jornada informativa en ferias de la paz

Por otra parte, con un módulo y charlas informativas, el IEEPO participó en las actividades de las Ferias de Paz, que se llevaron a cabo este fin de semana, en la Plaza de la Danza, de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para generar conciencia acerca de la prevención del delito, promover valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia.

Niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutaron de una serie de actividades culturales, juegos lúdicos, talleres didácticos, pinta de murales y canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario