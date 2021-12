“Buscaré desde el Congreso Estatal, garantizar el derecho a un medio ambiente sano” Gaby Pérez

Al seguir apuntado al mantenimiento de los combustibles fósiles, el Gobierno Federal está atentando contra el futuro y bienestar de las y los mexicanos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Diciembre 2, 2021.- Durante su participación en el Foro virtual: “El papel de Oaxaca en el contexto de la COP26” organizado por la SEBIEN, la legisladora estatal Gabriela Pérez López, integrante de las Comisiones de Medio Ambiente y Energías Renovables y Cambio Climático, señaló que en México se tienen los recursos naturales y la posibilidad financiera de invertir en energías verdes y sustentables, pero falta voluntad política para hacer valer el derecho al medio ambiente sano de las y los mexicanos.

La ONU ha respondido realizando cada año la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -destacó la legisladora oaxaqueña- en donde reconoce este tema como fundamental para el desarrollo de las personas a nivel mundial, sin embargo, “vemos que nos alejamos peligrosamente de la meta de no aumentar la temperatura global más allá de 1.5 grados, lo cual pone en riesgo ecosistemas, poblaciones y la vida misma de millones de personas en el mundo.”

Lamentablemente, “a pesar de los acuerdos que México ha hecho en 1993 y 2015, el gobierno federal sigue apuntado al mantenimiento de los combustibles fósiles, abandonando los acuerdos de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para el 2030 y en un 50% para el 2050”, señaló la joven diputada quien además preside la Comisión de Igualdad de Género.

Organizaciones expertas sobre el cambio climático a nivel mundial han apelado a la falta de compromiso del Gobierno Federal, por ello “Necesitamos impulsar desde el congreso local, que el presupuesto federal se destine a políticas públicas que generen una disminución real del impacto ambiental de México hacia el mundo, pues resulta evidente la inacción respecto al problema del cambio climático en nuestro país” afirmó.

A nivel mundial estamos viviendo sequías, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, pérdida de la biodiversidad y deterioro ambiental que están impactando negativamente sobre la calidad de vida de las personas a nivel estatal, nacional y mundial, efectos que seguirán incrementándose si no actuamos ahora, por lo que seré portadora de la voz de la ciudadanía en el Congreso Estatal para abordar esta problemática a través de políticas públicas que permitan garantizar el derecho a un medio ambiente sano de las y los mexicanos, puntualizó la legisladora.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario