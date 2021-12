Garantizará Comisión de Migración y Asuntos Internacionales un trabajo permanente

Con acciones parlamentarias se generarán políticas públicas qué abonen al combate de la crisis migratoria en el Estado de Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de diciembre de 2021.- La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca instaló la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales para realizar acciones parlamentarias que generen políticas públicas y abonen al combate de la crisis migratoria en el Estado.

La representante popular, Concepción Rueda Gómez reconoció que en Oaxaca hay mucho trabajo por hacer, al existir un alto número de población migrante, proveniente principalmente de las comunidades indígenas.

“Coordinaremos los trabajos de forma puntual y directamente con nuestros paisanos que viven en el extranjero. Son ellos quienes nos deben dar las pautas para legislar a su favor”, dijo Rueda Gómez.

Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, acordaron trabajar para promover una política social que permita el desarrollo económico y laboral de las y los oaxaqueños en sus propias comunidades, a fin de que no tengan que salir del Estado por necesidad.

También, se pronunciaron por generar acciones normativas y políticas públicas, que faciliten una migración ordenada, segura y responsable.

Este órgano tiene la tarea de crear el marco jurídico para que puedan funcionar las instancias encargadas de atender las demandas de las y los migrantes. También, la de coadyuvar en la tutela de los derechos de las personas migrantes, establecidos en la Constitución y demás leyes relativas.

La Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales también es integrada por las diputadas Melina Hernández Sosa, Minerva Leonor López Calderón, Lizbeth Anaid Concha Ojeda y el diputado Jaime Moisés Santiago Ambrosio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario