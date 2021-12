Vinculan a proceso a ex comandante de la VIII zona militar de Oaxaca por el delito de extorsión

El delito de extorsión se dio en la región de los valles centrales, esto de acuerdo a la carpeta de investigación 30624/FDAI/UECS/2021.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por el delito de extorsión telefónica, el General de División retirado y ex comandante de la VIII Región Militar Juan Ernesto Antonio B. R., fue vinculado a proceso junto a otra persona, el delito de extorsión se dio en la región de los valles centrales, esto de acuerdo a la carpeta de investigación 30624/FDAI/UECS/2021.

De acuerdo al expediente se obtuvo el auto de vinculación a proceso contra las personas identificadas como J. E. A. B. R. (Juan Ernesto Antonio B. R.) y M. C. B. R., probables responsables del delito de extorsión telefónica en agravio de E. G. A., cometido en Oaxaca de Juárez, los hechos se registraron el 16 y 17 de julio de 2020, cuando la víctima recibió una llamada telefónica, en la que le pedían una fuerte cantidad de dinero para no atentar contra su integridad y la de su familia.

La madrugada del 18 de julio la víctima entregó la suma de dinero a los presuntos extorsionadores, al presentar la denuncia, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, logró la aprehensión de los probables responsables el pasado 1 de diciembre en Naucalpan, esto en coordinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Fue el juez en turno quien determinó vincular a proceso a J. E. A. B. R. y M. C. B. R., imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgando cinco meses para el cierre de investigación complementaria.

