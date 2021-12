SEMOVI acerca trámite de cambio de unidades de transporte a oficina regional de la Cuenca

-Se beneficiarán a unos 5 mil transportistas de 12 municipios de la Cuenca.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este mes de diciembre, e la oficina regional de la Secretaría de Movilidad en la Cuenca del Papaloapan, se podrán realizar los trámites de cambio de unidades del servicio del transporte.

El coordinador regional de la SEMOVI Margarito Señaló que este trámite únicamente lo hacían en las oficinas de la ciudad de Oaxaca, sin embargo optaron por realizarlos durante este mes en las oficinas regionales, y con el que se busca beneficiar a unos 5 mil transportistas y concesionarios de 12 municipios de la Cuenca, por lo que llamó a los transportistas a acudir a la oficina para realizarlo.

El trámite será para las unidades del servicio mixto, pasaje y carga, mototaxis, el transporte urbano, taxis.

Este trámite únicamente se realizaba en la ciudad de Oaxaca, por lo que ahora estos trámites empezaron a hacerlos en las regiones, empezando con la Cuenca del Papaloapan, y con esto buscan que sean beneficiados los concesionarios ya que el hacerlo en la ciudad de Oaxaca, genera más gastos.Se pretende que más adelante se realicen otros tipos de trámites en la dependencia regional que solo se realzan en la ciudad de Oaxaca.

